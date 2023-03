Terminal Overload schedule & weapon rotation - Destiny 2 A full schedule of Terminal Overload on Neomuna including which weapon is dropping today in Destiny 2.

The Terminal Overload activity is on a daily schedule in Destiny 2. Every day, across a three-day rotation, the weapon and location will be different. For those chasing a god roll weapon, farming on specific days is easy thanks to the short wait between drops.

Note: Terminal Overload weapons cannot be crafted. The only Neomuna weapons that can be crafted are:

Round Robin (Hand Cannon)

Phyllotactic Spiral (Pulse Rifle)

Iterative Loop (Fusion Rifle)

Volta Bracket (Sniper Rifle)

Dimensional Hypotrochoid (Heavy Grenade Launcher)

Terminal Overload schedule & weapon rotation

March Mar-01 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-02 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-03 Circular Logic Ahimsa Park Mar-04 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-05 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-06 Circular Logic Ahimsa Park Mar-07 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-08 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-09 Circular Logic Ahimsa Park Mar-10 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-11 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-12 Circular Logic Ahimsa Park Mar-13 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-14 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-15 Circular Logic Ahimsa Park Mar-16 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-17 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-18 Circular Logic Ahimsa Park Mar-19 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-20 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-21 Circular Logic Ahimsa Park Mar-22 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-23 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-24 Circular Logic Ahimsa Park Mar-25 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-26 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-27 Circular Logic Ahimsa Park Mar-28 Basso Ostinato Zephyr Concourse Mar-29 Synchronic Roulette Liming Harbor Mar-30 Circular Logic Ahimsa Park Mar-31 Basso Ostinato Zephyr Concourse April Apr-01 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-02 Circular Logic Ahimsa Park Apr-03 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-04 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-05 Circular Logic Ahimsa Park Apr-06 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-07 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-08 Circular Logic Ahimsa Park Apr-09 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-10 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-11 Circular Logic Ahimsa Park Apr-12 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-13 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-14 Circular Logic Ahimsa Park Apr-15 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-16 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-17 Circular Logic Ahimsa Park Apr-18 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-19 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-20 Circular Logic Ahimsa Park Apr-21 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-22 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-23 Circular Logic Ahimsa Park Apr-24 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-25 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-26 Circular Logic Ahimsa Park Apr-27 Basso Ostinato Zephyr Concourse Apr-28 Synchronic Roulette Liming Harbor Apr-29 Circular Logic Ahimsa Park Apr-30 Basso Ostinato Zephyr Concourse May May-01 Synchronic Roulette Liming Harbor May-02 Circular Logic Ahimsa Park May-03 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-04 Synchronic Roulette Liming Harbor May-05 Circular Logic Ahimsa Park May-06 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-07 Synchronic Roulette Liming Harbor May-08 Circular Logic Ahimsa Park May-09 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-10 Synchronic Roulette Liming Harbor May-11 Circular Logic Ahimsa Park May-12 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-13 Synchronic Roulette Liming Harbor May-14 Circular Logic Ahimsa Park May-15 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-16 Synchronic Roulette Liming Harbor May-17 Circular Logic Ahimsa Park May-18 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-19 Synchronic Roulette Liming Harbor May-20 Circular Logic Ahimsa Park May-21 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-22 Synchronic Roulette Liming Harbor May-23 Circular Logic Ahimsa Park May-24 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-25 Synchronic Roulette Liming Harbor May-26 Circular Logic Ahimsa Park May-27 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-28 Synchronic Roulette Liming Harbor May-29 Circular Logic Ahimsa Park May-30 Basso Ostinato Zephyr Concourse May-31 Synchronic Roulette Liming Harbor June Jun-01 Circular Logic Ahimsa Park Jun-02 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-03 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-04 Circular Logic Ahimsa Park Jun-05 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-06 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-07 Circular Logic Ahimsa Park Jun-08 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-09 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-10 Circular Logic Ahimsa Park Jun-11 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-12 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-13 Circular Logic Ahimsa Park Jun-14 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-15 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-16 Circular Logic Ahimsa Park Jun-17 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-18 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-19 Circular Logic Ahimsa Park Jun-20 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-21 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-22 Circular Logic Ahimsa Park Jun-23 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-24 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-25 Circular Logic Ahimsa Park Jun-26 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-27 Synchronic Roulette Liming Harbor Jun-28 Circular Logic Ahimsa Park Jun-29 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jun-30 Synchronic Roulette Liming Harbor July Jul-01 Circular Logic Ahimsa Park Jul-02 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-03 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-04 Circular Logic Ahimsa Park Jul-05 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-06 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-07 Circular Logic Ahimsa Park Jul-08 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-09 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-10 Circular Logic Ahimsa Park Jul-11 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-12 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-13 Circular Logic Ahimsa Park Jul-14 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-15 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-16 Circular Logic Ahimsa Park Jul-17 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-18 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-19 Circular Logic Ahimsa Park Jul-20 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-21 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-22 Circular Logic Ahimsa Park Jul-23 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-24 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-25 Circular Logic Ahimsa Park Jul-26 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-27 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-28 Circular Logic Ahimsa Park Jul-29 Basso Ostinato Zephyr Concourse Jul-30 Synchronic Roulette Liming Harbor Jul-31 Circular Logic Ahimsa Park August Aug-01 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-02 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-03 Circular Logic Ahimsa Park Aug-04 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-05 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-06 Circular Logic Ahimsa Park Aug-07 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-08 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-09 Circular Logic Ahimsa Park Aug-10 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-11 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-12 Circular Logic Ahimsa Park Aug-13 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-14 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-15 Circular Logic Ahimsa Park Aug-16 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-17 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-18 Circular Logic Ahimsa Park Aug-19 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-20 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-21 Circular Logic Ahimsa Park Aug-22 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-23 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-24 Circular Logic Ahimsa Park Aug-25 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-26 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-27 Circular Logic Ahimsa Park Aug-28 Basso Ostinato Zephyr Concourse Aug-29 Synchronic Roulette Liming Harbor Aug-30 Circular Logic Ahimsa Park Aug-31 Basso Ostinato Zephyr Concourse September Sep-01 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-02 Circular Logic Ahimsa Park Sep-03 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-04 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-05 Circular Logic Ahimsa Park Sep-06 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-07 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-08 Circular Logic Ahimsa Park Sep-09 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-10 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-11 Circular Logic Ahimsa Park Sep-12 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-13 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-14 Circular Logic Ahimsa Park Sep-15 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-16 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-17 Circular Logic Ahimsa Park Sep-18 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-19 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-20 Circular Logic Ahimsa Park Sep-21 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-22 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-23 Circular Logic Ahimsa Park Sep-24 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-25 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-26 Circular Logic Ahimsa Park Sep-27 Basso Ostinato Zephyr Concourse Sep-28 Synchronic Roulette Liming Harbor Sep-29 Circular Logic Ahimsa Park Sep-30 Basso Ostinato Zephyr Concourse October Oct-01 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-02 Circular Logic Ahimsa Park Oct-03 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-04 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-05 Circular Logic Ahimsa Park Oct-06 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-07 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-08 Circular Logic Ahimsa Park Oct-09 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-10 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-11 Circular Logic Ahimsa Park Oct-12 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-13 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-14 Circular Logic Ahimsa Park Oct-15 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-16 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-17 Circular Logic Ahimsa Park Oct-18 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-19 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-20 Circular Logic Ahimsa Park Oct-21 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-22 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-23 Circular Logic Ahimsa Park Oct-24 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-25 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-26 Circular Logic Ahimsa Park Oct-27 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-28 Synchronic Roulette Liming Harbor Oct-29 Circular Logic Ahimsa Park Oct-30 Basso Ostinato Zephyr Concourse Oct-31 Synchronic Roulette Liming Harbor November Nov-01 Circular Logic Ahimsa Park Nov-02 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-03 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-04 Circular Logic Ahimsa Park Nov-05 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-06 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-07 Circular Logic Ahimsa Park Nov-08 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-09 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-10 Circular Logic Ahimsa Park Nov-11 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-12 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-13 Circular Logic Ahimsa Park Nov-14 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-15 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-16 Circular Logic Ahimsa Park Nov-17 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-18 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-19 Circular Logic Ahimsa Park Nov-20 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-21 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-22 Circular Logic Ahimsa Park Nov-23 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-24 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-25 Circular Logic Ahimsa Park Nov-26 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-27 Synchronic Roulette Liming Harbor Nov-28 Circular Logic Ahimsa Park Nov-29 Basso Ostinato Zephyr Concourse Nov-30 Synchronic Roulette Liming Harbor December Dec-01 Circular Logic Ahimsa Park Dec-02 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-03 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-04 Circular Logic Ahimsa Park Dec-05 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-06 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-07 Circular Logic Ahimsa Park Dec-08 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-09 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-10 Circular Logic Ahimsa Park Dec-11 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-12 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-13 Circular Logic Ahimsa Park Dec-14 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-15 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-16 Circular Logic Ahimsa Park Dec-17 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-18 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-19 Circular Logic Ahimsa Park Dec-20 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-21 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-22 Circular Logic Ahimsa Park Dec-23 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-24 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-25 Circular Logic Ahimsa Park Dec-26 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-27 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-28 Circular Logic Ahimsa Park Dec-29 Basso Ostinato Zephyr Concourse Dec-30 Synchronic Roulette Liming Harbor Dec-31 Circular Logic Ahimsa Park

On the day that you want to farm Terminal Overload weapons for a god roll, load in using the activity marker on the Neomuna map. Launching it using this node will give you a higher chance of finding other players already doing the activity.

Once the activity ends and you open the chest, jump on your Sparrow and quickly move to the adjoining area. As soon as you see the area load and the name appear on your screen, turn around and head back to the chest. You should be able to grab the chest again for another shot at the weapon.

Be sure to keep this Terminal Overload schedule bookmarked for future reference. We’ll update it each year with a full and complete weapon rotation so you can plan out your farming. For more schedules and rotations, find them on our Destiny 2 strategy guide.