Guiding Lands regional monster list - Monster Hunter World This Guiding Lands regional monster list will help you figure out which region you must level up to hunt the monster you seek.

This Guiding Lands regional monster list breaks down each region and the levels that various monsters will spawn into the world. In order to hunt some of the end-game monsters, players will have to spend some time leveling up specific regions, then hunting the monsters that appear when they do.

Guiding Lands regional monster list

The Guiding Lands work differently than other environments in Monster Hunter World in that the overall location is made of various sub-regions which resemble some of the standalone regions found earlier in the game. For example, players can walk from the Forest region to the Wildspire region seamlessly while exploring the Guiding Lands. Each region features its own unique resources and monsters, with some being locked behind a leveling system. For example, if players want to hunt a Ruiner Nergigante they must level the Forest region of the Guiding Lands to at least level 5. This is accomplished by hunting monsters, collecting tracks, breaking monster parts, and generally performing tasks in that region.

Below are four charts that detail which monsters will spawn at each level of each region in the Guiding Lands. If you want to hunt a specific monster, check what level it becomes available at, then level that region of the Guiding Lands appropriately. Just keep in mind that when you level one region in the Guiding Lands, another one can lose progress.

The tables below were assembled using the Monster Hunter World Wiki, as well as a handy Google Sheet from the Monster Hunter World subreddit.

Note: At Level 7 of every region, there is a chance for a Tempered Ruiner Nergigante to spawn. We don't have the percentages, but there's a chance

Forest Region - Guiding Lands

Forest Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Great Jagras

Pukei-Pukei

Tobi-Kadachi Anjanath None Level 2 Great Jagras

Pukei-Pukei

Tobi-Kadachi

Anjanath

Banbaro Rathian

Rathalos

Nightshade Paolumu

Nargacuga

Zinogre Fulgur Anjanath Level 3 Anjanath

Rathalos

Nargacuga

Zinogre

Yian Garuga Fulgur Anjanath

Glavenus

Nightshade Paolumu

Azure Rathalos

Rathian

Tobi-Kadachi

Pukei-Pukei

Great Jagras Tigrex

Ebony Odogaron Level 4 Tempered Pukei-Pukei

Tempered Tobi-Kadachi

Rathalos

Azure Rathalos

Tempered Banbaro

Nargacuga

Zinogre

Yian Garuga Anjanath

Ebony Odogaron Great Jagras

Rathian

Nightshade Paolumu

Glavenus

Tigrex

Fulgur Anjanath Level 5 Tempered Anjanath

Tempered Rathalos

Azure Rathalos

Kushala Daora

Velkhana

Zinogre

Yian Garuga Tempered Pukei-Pukei

Tempered Tobi-Kadachi

Tempered Rathian

Tempered Banbaro

Tempered Nightshade Paolumu

Nargacuga

Tempered Fulgur Anjanath

Savage Deviljho Great Jagras

Glavenus

Tigrex

Ebony Odogaron

Ruiner Nergigante Level 6 Tempered Azure Rathalos

Kushala Daora

Tempered Nargacuga

Savage Deviljho

Tempered Zinogre

Tempered Scarred Yian Garuga Tempered Anjanath

Tempered Rathalos

Tempered Ebony Odogaron

Velkhana

Rajang Great Jagras

Tempered Pukei-Pukei

Tempered Tobi-Kadachi

Tempered Rathian

Tempered Banbaro

Tempered Nightshade Paolumu

Tempered Glavenus

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Kushala Daora

Ruiner Nergigante

Tempered Scarred Yian Garuga

Rajang Tempered Azure Rathalos

Tempered Nargacuga

Tempered Velkhana

Tempered Savage Deviljho

Tempered Zinogre Great Jagras

Tempered Pukei-Pukei

Tempered Tobi-Kadachi

Tempered Anjanath

Tempered Rathian

Tempered Rathalos

Tempered Banbaro

Tempered Nightshade Paolumu

Tempered Glavenus

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

Wildspire Region - Guiding Lands

Wildspire Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Kulu-Ya-Ku

Barroth Pukei-Pukei Rathian

Nightshade Paolumu Level 2 Kulu-Ya-Ku

Barroth

Rathian

Nightshade Paolumu Anjanath

Diablos

Pink Rathian

Glavenus Pukei-Puke

Banbaro

Fulgur Anjanath Level 3 Glavenus

Rathian

Nightshade Paolumu

Diablos Fulgur Anjanath

Anjanath

Kulu Ya-Ku

Barroth

Pink Rathian

Black Diablos Tigrex

Ebony Odogaron

Banbaro

Pukei-Pukei Level 4 Tempered Barroth

Diablos

Black Diablos

Glavenus Tempered Pukei-Pukei

Rathian

Nightshade Paolumu

Ebony Odogaron Kulu-Ya-Ku

Anjanath

Pink Rathian

Tempered Banbaro

Tigrex

Fulgur Anjanath Level 5 Tempered Rathian

Tempered Diablos

Black Diablos

Teostra

Lunastra

Tempered Nightshade Paolumu

Velkhana Tempered Barroth

Tempered Anjanath

Tempered Pink Rathian

Glavenus

Tempered Fulgur Anjanath

Savage Deviljho Kulu-Ya-Ku

Tempered Pukei-Pukei

Tempered Banbaro

Tigrex

Ebony Odogaron

Ruiner Nergigante Level 6 Tempered Diablos

Teostra

Lunastra

Tempered Glavenus

Savage Deviljho

Gold Rathian Tempered Rathian

Tempered Diablos

Tempered Nightshade Paolumu

Tempered Ebony Odogaron

Velkhana

Rajang Kulu-Ya-Ku

Tempered Pukei-Pukei

Tempered Barroth

Tempered Anjanath

Tempered Pink Rathian

Tempered Banbaro

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Teostra

Tempered Lunastra

Ruiner Nergigante

Tempered Gold Rathian

Rajang Tempered Black Diablos

Tempered Glavenus

Tempered Velkhana

Tempered Savage Deviljho Kulu-Ya-Ku

Tempered Pukei-Pukei

Tempered Barroth

Tempered Anjanath

Tempered Rathian

Tempered Diablos

Tempered Pink Rathian

Tempered Banbaro

Tempered Nightshade Paolumu

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

Tundra Region - Guiding Lands

Tundra Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Banbaro Viper Tobi-Kadachi None Level 2 Viper Tobi-Kadachi Legiana

Banbaro

Barioth Fulgur Anjanath Level 3 Legiana

Viper Tobi-Kadachi

Barioth

Tigrex Shrieking Legiana

Fulgur Anjanath

Stygian Zinogre Banbaro

Ebony Odogaron Level 4 Tempered Banbaro

Barioth

Shrieking Legiana

Stygian Zinogre Legiana

Viper Tobi-Kadachi

Tigrex

Ebony Odogaron Fulgur Anjanath

Rajang Level 5 Tempered Legiana

Tempered Viper Tobi-Kadachi

Shrieking Legana

Velkhana

Stygian Zinogre Tempered Banbaro

Barioth

Tempered Fulgur Anjanath

Savage Deviljho

Rajang Tigrex

Ebony Odogaron

Ruiner Nergigante Level 6 Barioth

Tempered Shrieking Legiana

Velkhana

Savage Deviljho

Stygian Zinogre Tempered Legiana

Tempered Viper Tobi-Kadachi

Tempered Tigrex

Ebony Odogaron

Rajang Tempered Banbaro

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Velkhana

Tempered Ruiner Nergigante

Rajang

Tempered Stygian Zinogre Tempered Barioth

Tempered Shrieking Legiana

Tempered Savage Deviljho Tempered Legiana

Tempered Banbaro

Tempered Viper Tobi-Kadachi

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

Coral Region - Guiding Lands

Coral Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Tzitzi-Ya-Ku Banbaro Paolumu

Coral Pukei-Pukei Level 2 Tzitzi-Ya-Ku

Paolumu

Pink Rathian

Coral Pukei-Pukei Legiana Banbaro

Fulgur Anjanath Level 3 Paolumu

Legiana

Pink Rathian

Coral Pukei-Pukei

Nargacuga Tzitzi-Ya-Ku

Odogaron

Fulgur Anjanath

Ebony Odogaron

Zinogre Banbaro Level 4 Tempered Paolumu

Legiana

Ebony Odogaron Pink Rathian

Coral Pukei-Pukei

Nargacuga

Zinogre Tzitzi-Ya-Ku

Odogaron

Tempered Banbaro

Fulgur Anjanath

Rajang Level 5 Tempered Legiana

Kirin

Tempered Pink Rathian

Tempered Coral Pukei-Pukei

Velkhana

Namielle Tempered Paolumu

Tempered Fulgur Anjanath

Ebony Odogaron

Savage Deviljho

Zinogre

Rajang Tzitzi-Ya-Ku

Tempered Odogaron

Tempered Banbaro

Nargacuga

Ruiner Nergigante Level 6 Kirin

Namielle

Savage Deviljho

Silver Rathalos Tempered Legiana

Tempered Pink Rathian

Tempered Coral Pukei-Pukei

Tempered Ebony Odogaron

Velkhana

Tempered Zinogre

Rajang Tzitzi-Ya-Ku

Tempered Paolumu

Tempered Odogaron

Tempered Banbaro

Tempered Nargacuga

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Kirin

Tempered Namielle

Ruiner Nergigante

Tempered Silver Rathalos

Rajang Tempered Velkhana

Tempered Savage Deviljho Tzitzi-Ya-Ku

Tempered Paolumu

Tempered Legiana

Tempered Odogaron

Tempered Pink Rathian

Tempered Banbaro

Tempered Coral Pukei-Pukei

Tempered Nargacuga

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

Tempered Zinogre

Rotted Region - Guiding Lands

Rotted Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Great Girros Banbaro Radobaan Level 2 Great Girros

Radobaan None Odogaron

Banbaro

Tigrex

Fulgur Anjanath Level 3 Radobaan

Odogaron

Tigrex Great Girros

Fulgur Anjanath Banbaro

Acidic Glavenus

Ebony Odogaron Level 4 Tempered Radobaan

Odogaron

Tigrex

Acidic Glavenus Ebony Odogaron Great Girros

Tempered Banbaro

Fulgur Anjanath

Rajang Level 5 Tempered Odogaron

Acidic Glavenus

Velkhana

Blackveil Vaal Hazak Tempered Radobaan

Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Savage Deviljho

Rajang Great Girros

Tempered Banbaro

Ebony Odogaron

Ruiner Nergigante Level 6 Tempered Tigrex

Tempered Acidic Glavenus

Blackveil Vaal Hazak

Savage Deviljho

Brute Tigrex Tempered Odogaron

Tempered Ebony Odogaron

Velkhana

Rajang Great Girros

Tempered Radobaan

Tempered Banbaro

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Blackveil Vaal Hazak

Ruiner Nergigante

Tempered Brute Tigrex

Rajang Tempered Tigrex

Tempered Acidic Glavenus

Tempered Velkhana

Tempered Savage Deviljho Great Girros

Tempered Radobaan

Tempered Odogaron

Tempered Banbaro

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

Volcanic Region - Guiding Lands

Volcanic Region Level Common Monsters Uncommon Monsters Rare Monsters Level 1 Dodogama Lavasioth

Banbaro None Level 2 Dodogama

Lavasioth Uragaan Banbaro

Brachydios

Fulgur Anjanath Level 3 Rathalos

Lavasioth

Uragaan

Brachydios Dodogama

Glavenus

Fulgur Anjanath Banbaro

Tigrex

Ebony Odogaron

Rajang Level 4 Tempered Lavasioth

Uragaan

Azure Rathalos

Brachydios Rathalos

Ebony Odogaron

Seething Bazelgeuse

Rajang Dodogama

Tempered Banbaro

Glavenus

Tigrex

Fulgur Anjanath Level 5 Tempered Rathalos

Tempered Uragaan

Teostra

Lunastra

Kushala Daora

Seething Bazelgeuse

Rajang Tempered Lavasioth

Azure Rathalos

Brachydios

Tempered Fulgur Anjanath

Savage Deviljho Dodogama

Tempered Banbaro

Glavenus

Tigrex

Ebony Odogaron

Ruiner Nergigante Level 6 Tempered Azure Rathalos

Tempered Brachydios

Seething Bazelgeuse

Savage Deviljho

Rajang Tempered Rathalos

Tempered Uragaan

Teostra

Lunastra

Kushala Daora

Tempered Ebony Odogaron

Gold Rathian

Silver Rathalos Dodogama

Tempered Lavasioth

Tempered Banbaro

Tempered Glavenus

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Ruiner Nergigante Level 7 Tempered Teostra

Tempered Lunastra

Tempered Kushala Daora

Tempered Seething Bazelgeuse

Ruiner Nergigante

Gold Rathian

Silver Rathalos

Tempered Rajang Tempered Azure Rathalos

Tempered Brachydios

Tempered Savage Deviljho Tempered Rathalos

Dodogama

Tempered Lavasioth

Tempered Uragaan

Tempered Banbaro

Tempered Glavenus

Tempered Tigrex

Tempered Fulgur Anjanath

Tempered Ebony Odogaron

