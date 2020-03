Halo: CE Anniversary PC MCC controls and keybindings Learn the controls and the keybindings for Halo: Combat Evolved Anniversary, the newest addition to the Master Chief Collection on PC.

Halo: Combat Evolved Anniversary addition has finally been added to the Master Chief Collection on PC and there are new controls and button mappings to learn. Those playing with a controller pad will be limited to a dozen different setups while those with keyboard and mouse can actively remap the various buttons.

Halo CE MCC keybindings – keyboard and mouse

Keyboard controls Command Key Move forward W Move backward S Move left A Move right D Jump Space Crouch Left Ctrl Fire Mouse 1 Zoom Mouse 2 Zoom In Z Zoom Out X Melee Q Reload R Throw Grenade G Action E Change Weapon 1 Switch Grenades 2 Toggle Flashlight 4 Vehicle Function 1 Mouse 2 Vehicle Function 3 Space Toogle Visuals/Scoreboard Tab Open Text Chat J Push to Talk V

Halo CE MCC controls – controller pad

While controller users do not have the luxury of button mapping, there are thirteen different button layouts to choose from. Each of these have subtle differences that change up the positioning of a few buttons. For those that what the authentic Halo: Combat Evolved controller experience, you will want to select The Duke controls.

Default button layout

Default Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee Right bumper Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades B button Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Jumpy button layout

Jumpy Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump Left trigger Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade A button Zoom Click right stick Melee B button Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Left bumpber Toggle Flashlight Right bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Bumper Jumper button layout

Bumper Jumper Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump Left bumper Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee Right bumper Reload B button Action B button Change Weapon Y button Switch Grenades A button Toggle Flashlight X button Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Boxer button layout

Boxer Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade B button Zoom Click right stick Melee Left trigger Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Right bumper Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Green Thumbs button layout

Green Thumbs Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Right bumpber Melee Click right stick Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades B button Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

The Duke button layout

The Duke Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee B button Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Left bumper Toggle Flashlight Right bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Hero button layout

Hero Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee B button Reload Right bumper Action Right bumper Change Weapon Y button Switch Grenades Left bumper Toggle Flashlight X button Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Recon button layout

Recon Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee B button Reload Right bumper Action Right bumper Change Weapon Y button Switch Grenades X button Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Universal Default (Recon) button layout

Universal Default (Recon) Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee B button Reload Right bumper Action Right bumper Change Weapon Y button Switch Grenades Right Dpad Toggle Flashlight Up Dpad Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Universal Reclaimer button layout

Universal Reclaimer Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch B button Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee Right bumper Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Right Dpad Toggle Flashlight Up Dpad Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Universal Zoom & Shoot

Universal Zoom & Shoot Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch B button Fire Right trigger Throw Grenade Right bumper Zoom Left trigger Melee Click right stick Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Right Dpad Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Universal Bumper Jumper button layout

Universal Bumper Jumper Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump Left bumper Crouch Click left stick Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Click right stick Melee Right bumper Reload B button Action B button Change Weapon Y button Switch Grenades Right Dpad Toggle Flashlight Up Dpad Toogle Visuals/Scoreboard Back button

Universal Green Thumbs button layout

Universal Green Thumbs Command Key Movement Left stick Aiming Right stick Jump A button Crouch B button Fire Right trigger Throw Grenade Left Trigger Zoom Right bumper Melee Click right stick Reload X button Action X button Change Weapon Y button Switch Grenades Right Dpad Toggle Flashlight Left bumper Toogle Visuals/Scoreboard Back button

There are a whole lot of control options in Halo: Combat Evolved Anniversary on PC in the Master Chief Collection. Keyboard and mouse players will be able to craft the perfect keybindings for their preferred setup, but unfortunately controller users are stuck to a handful of preset button layouts. Be sure to check out our Master Chief Collection page for even more helpful guides.