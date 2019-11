Shacknews Extra Life Charity Marathon Livestream Fundraiser

Hey Shacknews, the staff is streaming live from our Intergalactic HQ in Canton, Ohio. Please take a look.

Shacknews Extra Life 2019 livestream marathon fundraiser schedule

Here's the tentative schedule for our stream(in Eastern Time):

Time Who's Streaming? What're they Streaming? 8:00 AM ASIF WII U 9:00 AM ASIF WII U 10:00 AM ASIF NINTENDO SWITCH 11:00 AM DAVID, MIKE, ASIF DAVID BEATS BOTW 12:00 PM Bill The Long Dark or Destiny 2 1:00 PM Bill The Long Dark or Destiny 2 2:00 PM DAVID, MIKE, ASIF DARK SOULS 3:00 PM DAVID, MIKE, ASIF DARK SOULS 4:00 PM DAVID, MIKE, ASIF SUPER MARIO MAKER 2 5:00 PM DAVID, MIKE, ASIF SUPER MARIO MAKER 2 6:00 PM BLAKE VIDEO GAMES 7:00 PM BLAKE VIDEO GAMES 8:00 PM DAVID, MIKE, ASIF GEARS 3 9:00 PM DAVID, MIKE, ASIF GEARS 3 10:00 PM CRABS SHACKLEMANIA 11:00 PM CRABS SHACKLEMANIA 12:00 AM ASIF BIZARRO WOLVERINES 1:00 AM ASIF BIZARRO WOLVERINES 2:00 AM DAVID, MIKE, ASIF ROCKET LEAGUE 2:00 AM DAVID, MIKE, ASIF ROCKET LEAGUE 3:00 AM DAVID, MIKE, ASIF QUAKEHOLIO BLOCK 4:00 AM DAVID, MIKE, ASIF QUAKEHOLIO BLOCK 5:00 AM DAVID, MIKE, ASIF HALO 2 6:00 AM ASIF AMIIBO TRAINING ACADEMY 7:00 AM ASIF AMIIBO TRAINING ACADEMY 8:00 AM END

Head over to our Shacknews Extra Life Team web page to donate to help Children's Specialized Hospital in New Jersey.

Do it for Shacknews and the kids today, Shackers! Help our efforts by watching the stream, sharing our team web page on social media, or being a top Shacker with a sweet donation!